Lugo, si smonta la gru in largo Relencini: chiusura al traffico

Giovedì saranno in vigore il divieto di sosta e circolazione su tutta la via per consentire l'intervento

Giovedì largo Relencini, a Lugo, sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 19 per consentire i lavori di smontaggio della gru posta nella via. Si tratta del recupero dei lavori rinviati nei giorni scorsi per condizioni meteo avverse. Nella stessa giornata sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la via.

I veicoli che percorrono piazza Garibaldi nel senso unico di marcia consentito dovranno svoltare a destra in largo del Tricolore o a sinistra in via Risorgimento, giunti all’intersezione con largo Relencini; i veicoli che percorrono via Risorgimento nel tratto compreso tra via della Libertà e piazza Garibaldi dovranno proseguire diritto in largo del Tricolore o svoltare a destra in piazza Garibaldi.