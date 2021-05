Mare, natura, sport, cultura: i lidi nord si 'rifanno il look' per l'estate

Dopo mesi di lavoro, gli operatori turistici dei lidi nord ravennati hanno deciso di dare un forte segnale di positività e di rilancio, proprio alla vigilia di una stagione estiva che ci si aspetta possa portare una completa ripresa per tutte le attività legate al mondo del turismo. E' online da lunedì il nuovo portale #ravennalidinord (all’indirizzo www.ravennalidinord.it), realizzato dall’Associazione temporanea di impresa (Ati) – “Nautica e Natura” che raccoglie le strutture ricettive dei Lidi Nord di Ravenna. Il portale - che era stato presentato fin dalla fase progettuale al Comitato nonché alle tre Pro Loco dei Lidi Nord di Ravenna - rientra all’interno del programma Regionale per la promozione turistica.

#ravennalidinord è stato realizzato dalla Web Agency “Tutto Siti Web” che si è basata sulla logica oggi assai diffusa dello “storytelling”, ispirandosi ai portali turistici delle grandi destinazioni internazionali: avvalendosi anche di immagini evocative, dedicate alle caratteristiche e alle unicità che le nostre località propongono. Il portale – presentato lunedì mattina in una conferenza web arricchita dalle presenze di Giuseppe Giacobazzi e degli assessori al Turismo di Comune e Regione, Giacomo Costantini e Andrea Corsini - è un blog che si arricchirà settimanalmente di contenuti sempre nuovi, attraverso la collaborazione con un gruppo di giornalisti e fotografi “amici” dei nostri territori, che di volta in volta realizzeranno articoli e immagini allo scopo di valorizzare specifiche caratteristiche, attività, personaggi ed eventi dei Lidi Nord, per creare un circolo virtuoso che possa stimolare l’attenzione al portale stesso.