Massa Lombarda, il sindaco continua il confronto con le imprese del territorio

Sono due le aziende e realtà locali visitate dal sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi lunedì per proseguire il confronto con le imprese del territorio e cogliere così nuove opportunità per il futuro. Bassi ha visitato Reima, azienda di commercio di materiali per l’edilizia situata nella zona artigianale di Fruges, e gli Archivi di ricerca Mazzini, impegnata nel riutilizzo di abiti usati, sempre a Fruges.

“Due realtà certamente diverse tra loro, eppure accomunate dalla stessa passione e dal constante impegno – spiega il sindaco Daniele Bassi -. Gli Archivi Mazzini sono una delle eccellenze di Massa Lombarda che più ci invidiano a ogni latitudine. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alla costanza, alla determinazione e alla sensibilità di Attilio, che ha creato un’attività unica nel suo genere. Stesse qualità che ritrovo in Reima, dove il profondo legame con il territorio e la grande serietà della famiglia Milanesi hanno consentito il superamento di momenti difficili. Angelo e Marina sono persone che si sono fatte apprezzare per la loro professionalità, con cui stanno portando avanti la loro impresa creata dal padre”.