Massa Lombarda, il sindaco in visita alle aziende locali: prima tappa nella 'fabbrica' del 3D

Un tour continuo nelle aziende di ogni genere per ascoltare sensazioni e problemi e cogliere così nuove opportunità per il futuro. Sono iniziate martedì 1 giugno alla Wasp le visite che il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi svolgerà fino alla fine dell’anno nelle imprese massesi di ogni settore e tipo, da quelle individuali a quelle più strutturate. Un progetto che porterà Bassi a visitare nei prossimi sette mesi ben 60 aziende locali.

“Dopo questi drammatici mesi stiamo gradualmente, e nel rispetto delle regole, tornando alla socialità – spiega Daniele Bassi -. Per un sindaco socialità significa anche non stancarsi mai di conoscere il territorio che amministra, non dare mai per scontato di conoscerlo a sufficienza. Per questo motivo ho voluto dare avvio a questo nuovo progetto di ascolto e confronto con le tante imprese di Massa Lombarda. Sono certo che proprio dal dialogo possano nascere nuove opportunità per una positiva ripartenza”.

La prima visita del sindaco Bassi si è svolta nella mattinata di martedì nella sede di Wasp, una delle eccellenze del territorio massese. L’azienda produce e sviluppa macchine per la stampa 3D in vari settori, come ceramica, medicale e meccanica avanzata. È l’unica società in Italia e una delle due in Europa che sviluppa la stampa 3D in ambito architettonico.