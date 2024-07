Musica, il re dei tormentoni romagnoli Betobahia lancia una canzone dedicata a Cervia

Esplode la “Cervia Mania”. E a soffiare sul nuovo tormentone dell’estate 2024 è Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, autore di una canzone allegra e divertente che, nella città giardino, è già diventata un ritornello familiare. Cervia, città natale di cantanti prestigiosi ed autorevoli, accoglie così questo nuovo brano che si canta e si balla sotto il sole di “un’estate caliente”, lo slogan che scandisce in maniera gioiosa i versi musicali del nuovo inno della località.

A mettere in musica il suo personale omaggio a Cervia è stato, come detto, il mitico Betobahia, autore del successo “Ciapa la Galeina”, la canzone in dialetto romagnolo più famosa del mondo. In questa occasione il “re dei tormentoni” si è concentrato su Cervia, rendendogli omaggio con una canzone solare ed allegra che abbina il tradizionale “senso di appartenenza” dei cervesi alla solida cultura dell’accoglienza che si respira in questo spicchio di riviera romagnola.

La hit - che è già online su tutti i migliori store musicali (Spotify, iTunes, Amazon Music, Instagram e Tik Tok) - mette in musica i valori di una terra che non si stanca mai di stupire e di creare nuove mode e di generare nuove emozioni.

Il simpatico video clip della canzone di Cervia è stato girato al bagno Anna, sulla spiaggia di Pinarella, con il supporto di “LF Animazione” e le coreografie di Giovanni Toso. E la clip, appena caricata su YouTube, sta facendo il record di visualizzazioni rimbalzando sui social e riscuotendo numerosi attestati di consensi.

“Io sono di San Mauro Mare – spiega Beto – ma Cervia é una località a cui sono molto affezionato. Ho vissuto, come tanti, la mia giovinezza nelle fantastiche discoteche cervesi ed anche mia sorella Donatella è diventata felicemente cervese. Ci sono mille ragioni per amare Cervia, un affetto che ho voluto mettere in musica, scrivendo una canzone-tributo che unisce e che vuole essere un omaggio ad un popolo che ha saputo, negli anni, costruire qualcosa di grande. Una meravigliosa industria della vacanza che ha saputo mantenere intatti negli anni i valori più genuini della Romagna. Con la sua cultura marinara, le sue antiche tradizioni e la sua posizione strategica, a metà strada tra Ravenna e Rimini, per me Cervia è il vero cuore della Romagna”.