Musica, parte il contest "Io suono": in palio un'esibizione sul palco del Mei

Al via il contest #iosuono, il concorso dedicato ad artisti e band, aperto a tutti i generi musicali e senza limiti di età per i partecipanti. Per partecipare ogni artista o band dovrà pubblicare un minuto di un brano registrato sulla propria bacheca di Instagram e verrà premiato l’artista/band che riuscirà ad avere il maggior numero di like sul post pubblicato.

Il regolamento

Metti “mi piace” alla pagina Facebook e il follow alla pagina Instagram di Faenza Indie (condizione necessaria per poter ricevere il premio finale); Condividi il post del concorso nelle tue stories; Registra o carica un video musicale già registrato di meno di un minuto (vanno bene sia video registrati in casa sia video girati su di un set) entro e non oltre il 7 marzo 2021; Tagga la pagina @faenzaindie nel video (non terremo in considerazione video in cui la pagina è taggata solo nei commenti o nella descrizione) e inserisci l’hashtag #IOSUONO Vinci un pacchetto campagna promo Mei (durata fino a dicembre 2021 compreso) e la possibilità di esibirsi sulo palco del MEI 2021.

Il vincitore del concorso verrà annunciato entro il 30 aprile 2021.