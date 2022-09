Napodano vince l’ ottava  Edizione del premio nazionale “La tua musica per il lavoro”

L’ ottava edizione del premio nazionale “La tua musica per il lavoro” è stata vinta dal cantautore Napodano con il brano "Storia di un ratto". Il concorso è stato promosso dalla Cisl dell’Emilia Romagna in collaborazione con la FAI Romagna ed il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) attraverso Radio Flyweb. Il premio intitolato al sindacalista Luigi Miserocchi è destinato al brano che meglio affronta il tema del lavoro e le tematiche sociali ad esso connesse. L’intento è quello di stimolare nei giovani una riflessione su tutto il mondo del lavoro, una riflessione che si esprima attraverso la musica e che sia così anche da stimolo per quanti poi avranno l’opportunità di ascoltare i brani selezionati. Il Festival vedrà il suo compimento con esibizione live e premiazione dell'artista o band vincitrice all interno della Edizione del Mei di Faenza del 1 ottobre.