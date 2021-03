Nasce "Il lato positivo”, un centro di ascolto telefonico per le famiglie e gli insegnanti

Un Centro d’ascolto telefonico, un supporto contro stress e difficoltà, una risorsa in risposta agli inediti problemi posti dall'emergenza sanitaria: tutto questo è "Il lato positivo”, lo sportello di ascolto per genitori e insegnanti, inaugurato lo scorso 25 febbraio, nato da una collaborazione tra il Centro per le Famiglie del Comune di Ravenna e l’associazione Dalla Parte dei Minori Odv. Il centro nasce per fornire un supporto facilmente fruibile ai familiari di bambini ed adolescenti (6-18 anni) e agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado che si trovano in una condizione di stress o di difficoltà; indicare strategie concrete di problem solving; promuovere le capacità di adattamento personali e familiari; essere veicolo di informazioni utili per la gestione di situazioni problematiche; indicare le risorse del territorio più indicate, in continuo dialogo con il Centro per le Famiglia di Ravenna.