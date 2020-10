'Nati per leggere', corso di formazione gratuito per lettori volontari

La Biblioteca comunale di Cervia, in collaborazione con l'Associazione Italiana Bibliotecari, l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino e la Regione Emilia-Romagna organizza un corso per lettori volontari “Nati per leggere”. Il corso prevede 4 incontri e ha l'intento di promuovere il progetto nazionale “Nati per leggere", che ha l'obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età compresa tra zero e sei anni all'interno della famiglia. I lettori volontari affiancheranno i bibliotecari leggendo ai bambini in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori. La frequenza del corso è gratuita e obbligatoria. Termine per le iscrizioni: 21 ottobre. Per informazioni e iscrizioni: www.biblioteca.comunecervia.it; 0544979384.

