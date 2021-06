Nel parco di Castel Bolognese arriva una panchina viola: "Simbolo di gentilezza per il benessere della comunità"

Il Comune di Castel Bolognese, su iniziativa del sindaco Luca Della Godenza e proposta del vicesindaco Ester Ricci Maccarini, ha aderito alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola. "Riteniamo che la gentilezza rappresenti un valore comune - affermano gli amministratori comunali - far conoscere l‘importanza della gentilezza serve per accrescere il benessere della comunità". Così una panchina viola sarà collocata nel Parco Biancini e riporterà, come da linee guida, una frase sulla gentilezza scelta dai promotori locali dell’iniziativa. La frase che sarà scritta sulla panchina viola di Castel Bolognese sarà: "solo le persone gentili sono veramente forti” di James Dean. L’inaugurazione è prevista il 23 giugno, la giunta sarà presente all’inaugurazione e porterà un fiore che simbolicamente donerà alla comunità, saranno messi in un vaso avvolto da un nastro che porterà i colori del gonfalone del comune, tutto questo per testimoniare in prima persona un gesto di gentilezza.

La Panchina viola, simbolo di gentilezza

La prima panchina della gentilezza di colore viola è stata inaugurata il 7 dicembre 2019 a Quincinetto (TO), ideata dall’Assessore alla Gentilezza Erina Patti. La sua funzionalità è stata proposta dai bambini della scuola primaria locale durante un laboratorio dedicato, sulla panchina viola si può fare la pace, ci si può dare un appuntamento, si può giocare insieme. Venne scelto il viola in quanto deriva dall’unione del rosso che rappresenta la concretezza e del blu che simboleggia la profondità, pertanto ben identificativo della gentilezza. Da allora già alcuni Comuni Italiani l’hanno riproposta. Per la realizzazione della panchina viola è preferibile che venga rigenerata una panchina già esistente con il coinvolgimento di bambini e ragazzi e che riporti una frase significativa sulla gentilezza.