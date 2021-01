Open day online per l'Itis Nullo Baldini

L'Istituto Tecnico Industriale Statale 'Nullo Baldini' di Ravenna lunedì 18 gennaio terrà un nuovo open day, sempre in modalità online e nella totale osservanza delle norme anticovid. L'evento avrà inizio alle 15.00 con la presentazione della scuola da parte del dirigente scolastico Antonio Grimaldi. Successivamente, dalle 15.30 alle 17.00, si potranno seguire le presentazioni dei 7 indirizzi di studio presenti nel piano dell’offerta formativa unico nella Regione Emilia- Romagna. I docenti, tramite piattaforma da remoto, illustreranno i laboratori e le aule formative degli indirizzi di Chimica e materiale, Energia, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Logistica e Conduzione del mezzo navale. Per partecipare occorre iscriversi tramite il modulo presente sul sito della scuola. A seguito dell'iscrizione, entro breve tempo, verranno inviati i link per poter seguire l'open day.