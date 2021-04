Parole e pensieri per le donne: i finalisti del concorso "Scrivile"

L'Associazione culturale Francesca Fontana di Pisignano comunica i finalisti della settima edizione del concorso letterario "Scrivile", iniziativa che si colloca nel periodo delle manifestazioni per la ricorrenza delle donne ed è inserita nel cartellone “Bella da Vivere Community 2021” delle pari opportunità del comune di Cervia.

Il concorso letterario ha visto arrivare quest'anno oltre 220 elaborati provenienti da più parti d’Italia con una maggiore partecipazione rispetto alle passate edizioni in particolare nei racconti brevi e nelle lettere. Tanti nuovi partecipanti tra cui anche quelli di una scuola primaria di Osimo (AN). "Orgogliosi, quindi, di ciò che si continua a fare per inculcare sempre di più nella nostra società il germe del rispetto e dell’attenzione dovuta al mondo femminile", afferma l'associazione.

In attesa di scoprire la classifica finale, l'associazione comunica i finalisti del concorso nelle varie sezioni. La serata di premiazione sarà programmata appena le condizioni legate all'emergenza Coronavirus lo consentiranno.

Poesia in italiano: La salina – Salvi Valter di Cesena - promemoria per Lulù – Forlivesi Hedda di Alfonsine (RA) - Mamma ti vedo Rusticali Luigi di Russi (RA) - il suo nome è Margherita Bruno Zannoni di Ferrara - Lujan (dedicata) Monari Tiziana di Prato.

Lettere in italiano: C'era una volta...la lettera che non ti ho mai spedito Rossi Simona di Cervia (RA) - Fa fè Picchetti Simona di Cesena (FC) - Mia dolcissima Wendy Pilotti Barbara di Ravenna - un pensiero per te - Fadiola Golloberda di Forlì - Ci pensi mammaie - Andreea Elena Stanica di Ravenna.

Racconto breve in italiano: Dove c’è Giovanni Pecora Carmelo di Forlì - In un certo qual modo Cuzzolin Clelia di Forlì - il coraggio di Cambiare Carruba Ginetta di Osimo (AN) - la bandiera rossa delle donne di Pievequinta Gamberini Onevio Pievequinta (FC) - La linea Corbelli Adriana di Ravenna - Profuga Cortesi Daniela di Forlì - le scarpe blu Monari Tiziana di Prato.

Poesia in dialetto romagnolo: Incanto Bruno Zannoni di Ferrara - Perbacco…Gloria Nadiani Alfono di Cotignola (RA) - Un sospiro una carezza Sbrighi Franco di Cesena - I giorni della solitudine Gasperini Antonio di Montiano (FC).

Lettere in dialetto romagnolo: Se Potessi Sentire Raffoni Nivalda di Bertinoro (FC).

Racconto breve in dialetto romagnolo: Il gelato Olivucci Loretta di Massa Castello (Ravenna) - L'ultimo fernet Fagnoli Andrea di Forlì - La zia americana Radames Garoia di Bertinoro (FC)

Sezione speciale scuole: classi III e V della scuola primaria A. Manzi di Tagliata con “pensieri sulle donne” più il Link: https://www.emaze.com/@AOTFLWRIW/gallery - Istituto comprensivo IC 2 – classi IVA e IVB della scuola primaria Arcobaleno San Biagio di Osimo (AN)- Istituto comprensivo Bruno da Osimo (Osimo) - Scuola Primaria “Enrico Fermi” – I.C. 1 - intercomunale Cervia Ravenna -Pisignano di Cervia (RA) “donne per noi speciali” – Istituto Alberghiero “Ipseoa” Tonino Guerra di Cervia con Aurora Zago della classe 2°F.

Sezione speciale riservata agli ospiti delle case di riposo del comune di Cervia: Residenza Anziani “Busignani” o che frequentano il Centro Diurno Anziani di Cervia e Casa di Riposo Villaverde di Milano Marittima: Le donne di Villaverde raccontano …. Elda Moretti titolo: il lavoro - “Le donne di Villaverde raccontano …. Maria Bendanti Titolo: ti racconto “di quando ci siamo fatti la casa”! - Racconto breve di Panzavolta Ada- “Busignani” Titolo: “La mia vita” - Racconto breve di Mambelli Elma – “Busignani” Titolo:” Fare le cose da donna.

Sezione speciale riservata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna: “nel silenzio” Autore Cristiano - ” Luna piena” Autore Eddine - “Amicizia” Autore Flamur.