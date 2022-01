Parte il corso gratuito di spagnolo: aperte le iscrizioni

Presso lo Spazio Culturale ScambiaMenti di Cervia sono aperte le iscrizioni per il corso livello base di lingua spagnola (Livello A1). Il corso è a numero chiuso e inizia il 3 febbraio 2022. La partecipazione è completamente gratuita. Le lezioni si svolgono presso la sede di via Ippolito Nievo 2, a Cervia (in prossimità della caserma dei Carabinieri di Cervia), in orario pomeridiano al giovedì.

Per l’apprendimento della lingua spagnola, Scambiamenti metterà a disposizione dei partecipanti un percorso formativo tenuto da Tatiana Castro, cittadina colombiana trapiantata nella città del sale. Il posti sono limitati, e per iscriversi è necessario inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, età) via WhatsApp al numero di Scambiamenti: 3382196514.