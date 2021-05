Parte la stagione estiva a Cervia: novità nei parcheggi

In avanzato stato di attuazione la realizzazione dei parcheggi per l'estate 2021 nel cervese. "Prima Cervia, da giovedì 3 giugno, con piazzale Artusi e dalla metà di giugno a Milano Marittima con l'asta dei parcheggi sulla Jelena Gora e i cento posti nell'area del Circolo Tennis, rappresentano un importante innovazione per turisti e cittadini nell'estate che sta arrivando - commenta l'assessore Enrico Mazzolani - Inoltre si ricorda che a partire dal 1 giugno parte su tutto il territorio la sosta a pagamento per la stagione estiva, sospesa finora per agevolare le attività economiche per la pandemia. L'intento dell'amministrazione è quello di razionalizzare l'accessibilità alla parte costiera del territorio, rendendola sempre di più attraente e sostenibile nei luoghi di maggior affluenza turistica".