Per il secondo anno è un ravennate a raccontare personaggi ed emozioni della Formula 1

Torna il tradizionale annuario di Formula 1, il libro dedicato alla grande competizione automobilistica in uscita dopo l’ultimo Gran Premio. Un volume ricco di fotografie a colori di team, piloti e personaggi, dei momenti più emozionanti in gara e delle curiosità legate al paddock e al mondo F1. A curare le interviste presenti sul volume, per il secondo anno consecutivo, è il giornalista ravennate Alessandro Bucci.

I testi presenti nell’annuario edito da Roberto Vallardi (Edit Print Italy) raccontano curiosità, anniversari e tecnica, con la storia e l’evoluzione delle monoposto. Ad ogni GP sono dedicate due pagine con la sintesi della gara e le statistiche complete.



Tra le interviste presenti nel volume citiamo quelle ai piloti F1 iscritti al Mondiale, ovvero quella al veterano F1 Kimi Raikkonen, pilota Alfa Romeo nonché ex Campione del Mondo Ferrari e quella al vincitore di Monza 2020 Pierre Gasly (alfiere di punta della scuderia faentina Alpha Tauri).

Alessandro Bucci, classe 1985, nasce a Lugo e risiede a Russi. Laureato al Dams, è giornalista e addetto stampa dal 2015. Nel 2019 Bucci è stato inviato al seguito della scuderia pluricampione DS Techeetah di Formula E a Barcellona, Hong Kong, Roma, Parigi e Principato di Monaco, seguendo le gesta del due volte vincitore del titolo full-electric Jean-Eric Vergne.