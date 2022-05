Gli studenti dell'istituto faentino premiati per due progetti proposti dal Museo "Bendandi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Nel proseguio della collaborazione instaurata lo scorso anno, tra la scuola sec. 1° “Bendandi” e la Casa – Museo Bendandi, con la donazione del busto del sismologo Bendandi ( l’opera, donata alla scuola dall’amministrazione comunale e dalla Casa-Museo Bendandi, presieduta da Paola Pescerelli Lagorio, è stata realizzata dagli artisti Rolando Giovannini, Pietro Lenzini e Pier Paolo Garavini, con allestimento curato dal prof. Silvano Samorì), l’ Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” ha partecipato a due progetti proposti dal Museo Bendandi con il contributo della Banca BCC di Faenza: "Dalla terra al cielo Terremoti Vulcani Nuvole ” , al quale hanno partecipato le 4 classi terze delle medie “Un sasso per la scienza: come scoprire i vari aspetti della natura”, aperto a tutte le classi della scuola secondaria di 1° Obbiettivo di questi progetti, coordinati dalla prof. Italia Aloisio, è stato quello di affrontare esperienze concrete, sviluppando un progetto attraverso tutte le sue fasi, anche attraverso l’opportunità di coniugare conoscenze, capacità, tecniche e comportamenti, sviluppando e verificando così gli ambiti di competenza. La partecipazione degli studenti è stata ampia ed entusiasta ed i lavori finali sono stati esposti in due mostre allestite nell’atrio della Scuola . La premiazione delle opere prodotte si è svolta ieri, 26 maggio, alla presenza della dirigente Marisa Tronconi, della Dott.ssa Paola Pescerelli Lagorio presidente di Casa Museo Bendandi, Roberta Savolini della BCC e l'architetto Paolo Rava. Tutti i progetti prodotti dagli alunni della Scuola saranno esposti ad ottobre 2022 a Palazzo Esposizioni a Faenza. PREMIATI: "Dalla terra al cielo Terremoti Vulcani Nuvole ” 1) Relazione cubica su Bendandi, classe III A 2) Modello di vulcano prodotto da Osaisonomwan Solomon, Taglioni Gabriele, Calderoni Luca, Panzavolta Stefano e De Sanctis Luca classe III B 3) Modello del Sistema solare, Sevastianov Nazarii e Cattani Nicola, classe III C. PREMIATI: “Un sasso per la scienza: come scoprire i vari aspetti della natura” 1) Beatrice Strada, classe III C 2) Ricci Agata, Misirocchi Martina, Cavina Giulia, classe II D 3) Prodanof Adriana, classe III C