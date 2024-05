Promozione della salute: tutti gli eventi di maggio organizzati da Ausl Romagna

Promuovere l’adozione di sani stili di vita è sempre di più parte degli obiettivi del Servizio sanitario. Per supportare le persone al cambiamento di comportamenti pericolosi per la salute e incentivare la diffusione di stili di vita salutari in Ausl Romagna il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dipartimenti Cure Primarie, i Distretti e alcuni servizi specialistici, garantisce un’offerta diffusa di opportunità nelle Case della Comunità sull’intero territorio romagnolo. Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. La partecipazione è gratuita.

Le iniziative di maggio nel Ravennate

Corso di formazione per walking leader (Faenza, 11 maggio, dalle 9.30 alle 12, pps-ama SANO Medical Fitness Shopping Center “La Filanda”)

Un corso teorico-pratico per diventare conduttore di un gruppo di cammino per la salute.

Laboratori di cucina salutare (Cervia, 20 maggio, dalle 18.30 alle 20.30, presso Cervia Social Food via Levico 11)

Un laboratorio dove sarà possibile mettere in pratica alcuni consigli per cucinare in modo salutare. L’incontro è particolarmente dedicato a persone affette da patologie croniche. Sarà condotto da un Dietista del Dipartimento di Sanità Pubblica e da un cuoco esperto.

Un passo alla volta (Marina di Ravenna, 16 maggio, dalle 15 alle 17, Sala del consiglio al 1 piano della Casa della Comunità)

Riscoprire insieme l’importanza del movimento. L’incontro sarà tenuto dai Tecnici dell’Attività Motoria del Dipartimento di Sanità Pubblica

Il carrello della Salute (Massa Lombarda, 22 maggio dalle 15 alle 17, presso la Casa della Comunità Viale Resistenza 7; Faenza, 14 maggio dalle 15 alle 17 presso la Sala della Comunità, Sala d’attesa)

Imparare insieme a fare la spesa, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà tenuto da Dietisti e Assistenti Sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promo salute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al tel.3346705941.