Prorogato il termine del concorso per il logo dei carri in gesso

Il contest è stato indetto dall'associazione casolana Carri Aps che vuole un logo per promuovere l’ultrasecolare tradizione che accompagna la Festa di Primavera

Nel mese di febbraio l’associazione Carri Aps di Casola Valsenio ha indetto un concorso aperto a tutti, senza limiti di età, per la creazione di un logo da utilizzare nelle sue attività promozionali. Il logo deve rappresentare il desiderio dell’associazione di promuovere e valorizzare l’ultrasecolare tradizione dei carri in gesso, principale attrazione della Festa di Primavera di Casola Valsenio. Il termine per presentare le opere è stato prorogato al 30 giugno 2021.

I partecipanti potranno inviare una sola opera, realizzata con qualunque tecnica e in formato A3 o A4, all’indirizzo mail carriaps@gmail.com. Le opere saranno valutate dal Consiglio direttivo dell’associazione Carri Aps. I risultati del concorso e la premiazione verranno comunicati sulla pagina Facebook dell’associazione, “luogo” in cui verranno anche esposte le opere.

Saranno premiati i primi tre classificati. Al primo classificato, i due volumi dedicati alla storia dei carri; al secondo e al terzo, il volume dei carri del 2000. Il disegno del primo classificato sarà utilizzato da Carri Aps come logo.