Pullman per partecipare alla Marcia della Pace: prenotazioni aperte a Bagnacavallo

Domenica 10 ottobre un pullman partirà da Bagnacavallo alla volta della Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, che festeggia quest’anno i suoi 60 anni. Organizza il Coordinamento per la Pace di Bagnacavallo con Cgil provinciale, Arci Ravenna e Anpi Bagnacavallo, con la collaborazione del Comune. Sono aperte le prenotazioni: le persone interessate possono chiamare l’Urp del Comune allo 0545280888 oppure il 3339151946. L’appuntamento per la partenza è alle 6 di domenica 10 ottobre presso la fermata dei pullman di linea “Darsena”, lungo la via San Vitale a Bagnacavallo. È necessario il Green Pass.