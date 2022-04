'Radar' un forum immobiliare per progettare il futuro della Darsena

I prossimi 26 e 27 aprile saranno due giorni dedicati a idee, spazi e relazioni per ispirarsi, conoscere e collaborare. 'Radar' è l’appuntamento di ispirazione, scoperta e incontro che Uia DaRe ha organizzato per coinvolgere investitori e advisor immobiliari; rappresentanti della filiera del mondo delle costruzioni; industria e piccole medie imprese; ricerca e terzo settore; innovatori; proprietari delle aree e rappresentanti della Pubblica Amministrazione per aumentare la conoscenza sulle opportunità di investimento e sviluppo nel quartiere Darsena di Ravenna. Un’area da sempre legata alle attività produttive sul canale Candiano, che nel secolo scorso ha avuto uno sviluppo urbanistico ampio e sorprendente e che oggi rappresenta una delle più importanti sfide per il futuro della città offrendo opportunità d’intervento fortemente connesse ai cambiamenti ai quali saremo chiamati nei prossimi anni.

Radar sarà una due giorni che servirà per scoprire e approfondire i progetti, i luoghi e i protagonisti della Darsena che verrà che si svilupperà in 3 momenti fortemente correlati per Immaginare, Esplorare, Connettere. Saranno quattro speaker: Maria Grazia Mattei, Federico Grazzini, Davide Agazzi, Laura Orestano, ad accompagnare - nella cornice suggestiva dell’Almagià - i partecipanti presenti in sala e il pubblico collegato in live streaming in un viaggio di visioni, idee e suggestioni in grado di connettere patrimonio immobiliare, processi di rigenerazione urbana e leve decisionali per realizzare il cambiamento e il futuro di Ravenna. Un percorso che amplificherà e arricchirà la dimensione digitale attraverso l’esperienza sul terreno, guidando i partecipanti alla scoperta e all’approfondimento dei luoghi trasformati e da trasformare per la rigenerazione del quartiere. I partecipanti saranno connessi attorno a tavoli di lavoro tematici dove, grazie alle due tappe precedenti, si apriranno momenti positivi di confronto, scambio e collaborazione tra istituzioni, investitori, imprese e altri attori della rigenerazione urbana per ragionare concretamente su opportunità e progetti.

Radar è rivolto a investitori immobiliari privati, fondi di investimento immobiliare pubblico, fondazioni, piattaforme di crowdfunding, professionisti della filiera costruzioni (architetti, progettisti, urbanisti), rappresentanti della proprietà in Darsena, associazioni e portatori di interesse locali. Per la partecipazione in streaming, per cui è necessaria l’iscrizione, o per ricevere notizie e materiali questo è il collegamento: https://forms.gle/kszoo4yRWwPVm5zR9. Per saperne di più e per restare aggiornati il portale della rigenerazione della Darsena "Approdo comune" www.darsenaravenna.it, presenta e approfondisce l'evento anche con un video.