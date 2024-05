La ravennate Alice Tasselli si aggiudica il premio "Claudio De Albertis" per giovani autori

Alice Tasselli, 19 anni, di Fusignano, si è aggiudicata la sezione racconti inediti del Premio Giovani Autori Claudio De Albertis riservato agli under 35, all’interno del concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo che ha visto come vincitore assoluto François Morlupi con il giallo "Formule mortali. La prima indagine dei Cinque di Monteverde" (Salani, 2023), seguito da Carlo Piano al secondo posto, e dal terzo posto ex aequo di Antonio Boggio, Paola Barbato e Bruno Morchio. Il concorso rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, ha visto in gara 484 opere complessive per le diverse sezioni.

Con il racconto inedito "Un’isola di mostri e fantasmi", la giovane ravennate si è aggiudicata il premio di 300 euro e la pubblicazione all’interno dell’Antologia Laghi e Delitti 4 (F.li Frilli Editori) che raccoglierà i racconti inediti di tutti i finalisti del Ceresio in Giallo. Studentessa della Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche all’Università di Cesena, Alice ha da sempre la passione per la lettura di romanzi di genere fantasy, gialli e di libri sulla mente. Scrive da anni racconti fantasy, gialli, mistery con venature horror, uno dei quali è già stato già pubblicato in una antologia.