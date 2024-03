Riapre il Podere Pantaleone: visite guidate e laboratori per adulti e bambini

Con l’arrivo della primavera, l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, riaprirà al pubblico dopo la chiusura invernale lunedì primo aprile, giorno di Pasquetta, in occasione della manifestazione “Giardini Segreti”, con visite guidate alle 11 e alle 15. Inoltre sia il primo che il 7 aprile al podere sarà possibile accedere liberamente e gratuitamente dalle 10 alle 18. Dal 14 aprile si potrà invece accedere in oasi la domenica e i giorni festivi nel consueto orario 14.30-18.30.

Durante questo periodo è in corso l’esplosione dei colori della primavera con tante erbe, cespugli e alberi in fiore: margherite, orchidee e denti di leone nei prati, biancospino, pallon di maggio, ciliegi e peri in fiore nel bosco. Nella quiete dell’area boscata è comune udire melodiosi canti e richiami da parte di una moltitudine di uccelli che in primavera sono in piena nidificazione.

Il 2024 è il 35esimo anniversario dell’Oasi Podere Pantaleone, istituita nel 1989 come Area di Riequilibrio Ecologico. Per questo saranno organizzati durante l’anno vari eventi. A breve partiranno laboratori rivolti alle famiglie, ecosostenibili e realizzati con materiali naturali e di recupero e numerosi appuntamenti verranno proposti nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Le visite guidate sono possibili durante l’intero anno per scolaresche e piccoli gruppi; necessaria però la prenotazione con un congruo anticipo. Informazioni, segnalazioni e prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche (0545 280898), Podere Pantaleone (347 4585280).