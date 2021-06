Riapre la piscina di Casola Valsenio con la nuova gestione del bar

E' programmata per sabato 5 giugno l’aperura ufficiale della stagione estiva 2021 della piscina di Casola Valsenio, unitamente alla nuova gestione del bar a cura del gruppo “Insipido”. Alle ore 9.30 si terrà l’inaugurazione dei lavori di adeguamento e rinnovo dell’impianto, realizzati nei mesi scorsi per una sempre migliore accoglienza dei frequentatori della piscina casolana.

La piscina sarà aperta nei seguenti orari: nei giorni feriali, ore 10.00-19.30; sabato, domenica e festivi, ore 9.30-19.30. Gli orari di apertura dopo il 15 agosto verranno comunicati successivamente e potranno essere ampliati o ridotti in relazione agli eventi meteorologici e allo sviluppo della situazione in essere. Sono inoltre programmate diverse attività. Dopo metà giugno saranno previste, nel tardo pomeriggio, attività con giochi per bambini. Per le attività rivolte ai bambini, per i corsi e le altre attività elencate, si possono chiedere informazioni direttamente alla reception oppure tramite telefono o mail.