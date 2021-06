Sant’Agata sul Santerno: nuovi contributi per l'acquisto di bici e monopattini elettrici

Per il settimo anno consecutivo, il Comune di Sant'Agata sul Santerno ha indetto il bando per l'erogazione di contributi per l'acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita elettricamente, valido questa volta anche per monopattini elettrici

L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini maggiorenni residenti a Sant'Agata sul Santerno 200 euro per ogni bicicletta comprata e 100 euro per ogni monopattino; in totale sono stanziati mille euro.

L'incentivo nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di promuovere azioni dirette a incentivare l'uso di mezzi alternativi alle auto, al fine di ridurre il traffico cittadino e di conseguenza le emissioni in atmosfera dei gas di scarico, anche in considerazione dell'ampia rete di piste ciclabili di cui il Comune è dotato (su tutte, la lunga e ininterrotta ciclabile che collega il centro di Sant'Agata con quello di Lugo).

Chi è interessato può fare richiesta entro il 15 ottobre per ricevere il contributo economico.

La richiesta, che si può scaricare dal sito www.comune.santagatasulsanterno.ra.it (nella sezione Comune – Contratti, gare e bandi), va consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agata sul Santerno (in piazza Garibaldi 5) il lunedì dalle 8 alle 13, e da martedì a venerdì dalle 10 alle 13.

Il Comune provvederà poi entro dieci giorni lavorativi dopo la scadenza del bando a stilare la graduatoria degli ammessi al contributo, che seguirà esclusivamente il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Per accedere effettivamente al contributo, tutti gli ammessi dovranno presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria la domanda di riscossione