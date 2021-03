Si assumono nuovi agenti di Polizia provinciale: un corso per prepararsi al concorso

La Fp Cgil di Ravenna organizza incontri serali sulla piattaforma Zoom in preparazione del concorso pubblico per due posti di agente del corpo di Polizia provinciale

La Fp Cgil di Ravenna organizza incontri serali sulla piattaforma Zoom in preparazione del concorso pubblico per due posti di agente del corpo di Polizia provinciale. Le lezioni si svolgeranno dalle 20,30 alle 23. Queste le date e i temi che verranno affrontati: 30 marzo “Diritto amministrativo”, 1 aprile “Legislazione venatoria 1”, 6 aprile “Legislazione venatoria 2”, 8 aprile “Legislazione ittica 1”, 13 aprile “Legislazione ittica 2”, 15 aprile “Diritto penale”, 20 aprile “Legislazione ambientale”, 22 aprile “Codice della strada”.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro lunedì 29 marzo alle 12. Il corso sarà gratuito per gli iscritti Cgil con delega, mentre si prevede un costo di 80 euro per gli iscritti diretti. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere all’indirizzo email: ra.infoconcorsi.fpra@er.cgil.it. La data di scadenza del bando, quindi termine ultimo per iscriversi al concorso pubblico, è mercoledì 24 marzo alle ore 12.