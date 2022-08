Si cercano nuovi volontari per la Pubblica Assistenza: al via un corso di primo soccorso

E' in partenza l'edizione 2022 del Corso di primo soccorso e Bls (basic life support) gratuito e rivolto alla cittadinanza, organizzato come ogni anno da Pubblica Assistenza Città di Faenza odv. Il corso verrà presentato e avviato lunedì 5 settembre alle ore 20.30 presso le aule di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza. Si svolgerà il lunedì e giovedì del mese di settembre dalle ore 20.30 alle 23.30. Successivamente i cittadini interessati a diventare volontari del soccorso potranno iniziare la formazione tecnica e pratica necessaria. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a pafaenza@gmail.com o chiamare il numero 3355917958 dopo le 18.30.