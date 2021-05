Sindrome di Parkinson, due appuntamenti online per parlare di sintomi e terapie

Doppio appuntamento questa settimana con gli incontri online sulla piattaforma Zoom organizzati dall’associazione Ravenna Parkinson. Gli incontri sono gratuiti e l’accesso è aperto a tutti.

Martedì 18 alle 20.30, per la rassegna “Casa Parkinson”, Roberta Eugeni, operatrice olistica delle discipline bio-naturali, parlerà di cosmetici naturali; semplici ricette di per una autoproduzione consapevole, sicura con ingredienti naturali, per lo più economici. E’ il modo migliore per aiutare noi stessi, gli altri e il pianeta. Un modo nuovo e divertente di prendersi cura di noi. Le ricette sono semplici. Si impara ad autoprodurre olii, creme e unguenti per corpo/viso. Link per entrare nella riunione: https://us02web.zoom.us/j/84030542012?pwd=VjdqVElQUDZBVXprclAwMVFHR0l5UT09

Giovedì 20, sempre sulla piattaforma Zoom, alle 20.30 i neurologi dell’Ausl Romagna, dottor Querzani (direttore Uoc Neurologia Ravenna), dottor Callegarini e la dottoressa Bloise daranno un inquadramento generale della malattia di Parkinson, per poi affrontare tre punti: le differenze di genere (uomo/donna) nella malattia di Parkinson; un’introduzione alle terapie della fase avanzata; infine, affronteremo anche il tema dell'importanza della serenità, della rassicurazione, dello stimolo al movimento e della possibilità di uscire di casa in sicurezza. Link per entrare nella riunione: https://us02web.zoom.us/j/89677159044?pwd=S3ZLSnpNTFh5Mm9XNS9SSGhHVGdSdz09