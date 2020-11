Sport al tempo del Covid: dibattito virtuale su Facebook

La lista civica Insieme per Lugo ha organizzato per venerdì 27 novembre ore 17.00 una diretta sulla propria pagina Facebook dal titolo “Sport al tempo del covid – conseguenze e progetti futuri”. Si tratta di un dibattito sulle conseguenze che questa pandemia ha generato sullo sport di base, su ciò che le associazioni del territorio hanno messo in campo per fronteggiarle e su cosa ci riserverà il futuro. Interverranno i dirigenti di alcune Associazioni e Società sportive del territorio, l’assessore allo sport Pasquale Montalti e il Sindaco di Lugo Davide Ranalli.