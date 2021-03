'Stay active', pillole di allenamento per tenersi in forma da casa

È passato ormai un anno dal primo lockdown imposto dal Governo per arginare la diffusione del Covid-19, e purtroppo a distanza da quella data ancora la situazione sanitaria impone restrizioni necessarie per garantire la salute del paese intero. Time to move Group, da sempre impegnata nella strutturazione di progetti legati al movimento e all’educazione ai sani stili di vita, lavora costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per coinvolgere sempre più cittadini a seguire quelle poche e semplici “regole” che permettono di vivere meglio e in salute.

Il Governo, nonostante i tanti divieti imposti a tutela della nostra salute, ritiene importante che ogni cittadino possa muoversi anche se solo nei dintorni della propria abitazione. Questo deve essere di forte incentivo per le persone per capire l’importanza che il movimento ha nel nostro stile di vita.

Oltre che alle passeggiate intorno a casa sono diverse le soluzioni di fitness alternative che possiamo seguire in tv e sul web. Uno tra i tanti progetti che somministra protocolli di allenamento fisico e che accompagna la vita attiva di ognuno da almeno 8 mesi è Stay Active #iorestoattivo, pillole di allenamento in onda sul canale TR24 (11 del digitale terrestre), che da giovedì verrà riproposto al mattino dal lunedì al sabato alle 8.45, così da permettere a tutti i cittadini di partire nel migliore dei modi.

Si ricorda infatti che praticare esercizio fisico nelle prime ore della giornata in forma regolare migliora il metabolismo basale della giornata stessa, permettendo di consumare più velocemente le calorie assunte attraverso i pasti e, sul lungo periodo, permette un miglioramento lento, ma costante del metabolismo dell'individuo.