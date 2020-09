Tecniche di vendita, decorazioni per negozi e personal branding: tanti corsi di formazione

La formazione è un aspetto imprescindibile per la propria crescita professionale e personale, e la Confcommercio Ascom Faenza ne è da sempre convinta, tanto da organizzare corsi di formazione nei diversi ambiti lavorativi. Nei prossimi mesi sono stati progettati vari corsi, per supportare la crescita degli associati e non, sia sul piano personale che imprenditoriale. Corsi per tutte le esigenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni esempi? Costruire insieme il proprio personal branding per cercare lavoro, migliorare le proprie skills nei rapporti commerciali, allestire spazi espositivi con decorazioni floreali, natalizie e materiale da riciclo. Molte delle proposte sono online e nel caso l’iscritto non riuscisse a partecipare non vi saranno problemi, verrà inviata la registrazione del corso. Per la partecipazione ai corsi è inoltre previsto un discreto numero di posti gratuiti grazie ai finanziamenti degli enti bilaterali. Per chi ne volesse saperne di più, vi è la possibilità di reperire informazioni sul sito di Ascom Faenza oppure chiamare lo 054621355 o scrivere a formazione@ascomfaenza.it.