Torna il pass unico per viaggiare su treni regionali e bus in tutta la Romagna

Un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna. In vendita da sabato, Rail Smart Pass è la speciale esperienza di viaggio promossa da Trenitalia Tper e Start Romagna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali, consente di effettuare un numero illimitato di viaggi sull’intera rete di autobus servita da Start Romagna (bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, compreso il Metromare) e sui treni regionali di Trenitalia Tper (nelle tratte Cattolica-Rimini-Ravenna, Rimini-Faenza-Castelbolognese, Castelbolognese-Lugo-Ravenna e Faenza-Russi -Ravenna). Rail Smart Pass può avere validità per 3 o 7 giorni, al costo rispettivamente di 25 euro e 50 euro.

Lanciato in maniera sperimentale a fine 2019, il progetto era stato sospeso temporaneamente a causa della pandemia. Ora è pronto a ripartire con una novità che ne rende più pratico l’utilizzo. Alla card contacless, in vendita nei Punto Bus Start Romagna, si affianca infatti la versione digitale, acquistabile tramite App myCicero. Il pass digitale si attiva automaticamente il primo giorno di validità del periodo prescelto e il primo viaggio può essere effettuato indifferentemente su treno o bus. La card contacless si attiva con la prima convalida, che dovrà avvenire a bordo di un bus Start Romagna avvicinando la tessera all’apposito validatore.