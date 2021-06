Trasporto pubblico, accordo fra azienda e sindacati: revocato lo sciopero dei bus

Mentre resta in vigore sciopero nazionale di 24 ore, a seguito di un confronto è stato revocato lo sciopero di 4 ore proclamato dai dipendenti di Start Romagna

La giornata di martedì resta caratterizzata dallo sciopero nazionale di 24 ore che vede i lavoratori del trasporto pubblico incrociare le braccia per attirare attenzioni sul contratto collettivo nazionale scaduto. Lo sciopero di 4 ore proclamato a livello aziendale da Start Romagna è stato invece revocato nel tardo pomeriggio di lunedì, a seguito del confronto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali che ha portato alla sottoscrizione di un accordo, articolato in vari punti. Gli impegni assunti dall’azienda testimoniano l’attenzione nei confronti dei propri dipendenti e delle condizioni lavorative. L’accordo prevede anche l’impegno reciproco per assicurare l’efficacia dei tavoli negoziali e contrattuali, con conseguenti benefici nell’erogazione del servizio del trasporto pubblico locale.