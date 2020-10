Tre incontri per i cittadini a tutela dei gatti con l'Enpa

L’Amministrazione Comunale di Conselice e l'Enpa incontrano i cittadini di Lavezzola, Conselice e San Patrizio per condividere, in ambito locale, una serie di azioni da mettere in atto nei prossimi mesi a tutela dei gatti I tre incontri saranno in programma nei prossimi tre mercoledì sera, alle 21. Mercoledì 14 si comincia con San Patrizio (al centro civico); mercoledì 21 è la volta di Lavezzola (alla sala polivalente); infine mercoledì 28 a Conselice, al teatro Comunale.

L’iniziativa è stata organizzata a seguito di una serie di recenti incontri fra l’Amministrazione Comunale e l’Enpa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema degli animali. L’Amministrazione riceve infatti frequentemente segnalazioni, anche da parte della polizia municipale, relative a piccoli animali abbandonati, in prevalenza gattini. Un particolare ringraziamento da parte dell’Amministrazione va all'Infermeria felina, che si attiva costantemente per rimettere in salute gli animali trovati in stato di abbandono e malnutrizione.