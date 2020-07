Ultimi appuntamenti con "Una città di tutti e di tutte"

Mercoledì 29 luglio, alle 20.30, in piazza Medaglie d’oro, il terzo appuntamento dell’evento “Una città di tutti e di tutte”, realizzato nell’ambito del Progetto Shaping Fair Cities (Agenda 2030) - assessorato all’Immigrazione e alla cooperazione decentrata. Si tratterà il tema “L’accoglienza dei giovani migranti senza reti amicali e parentali” con Katia Dal Monte dell’associazione Agevolando di Ravenna, Lara Raffaini del Comune di Cremona e Anna Viola Toller del progetto Vesta Cidas; seguiranno le testimonianze di cittadini e ragazzi coinvolti; modererà Giovanna Santandrea della Casa delle Culture di Ravenna; alle 21.30 avrà luogo la proiezione del film “Bangla” di Phaim Bhuiyan che racconta la storia di un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa, che vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma dell’iniziativa prosegue con l’ultimo appuntamento di giovedì 30 luglio, alle 20.30, sempre in piazza Medaglie d’oro, con “Un albo delle famiglie accoglienti per Ravenna? Esperienze e potenzialità dell’accoglienza in famiglia” con Claudia Mosciatti del Centro per le Famiglia, Giulia Fiordelli di Refugees Welcome Ravenna; seguiranno le testimonianze di alcune famiglie; modererà Daniela Scorziello dei progetti Fami Casp er, Familia RW del Comune di Ravenna; alle 21.45 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Come quando fuori pioveva” di Panda project.