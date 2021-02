Un corso gratuito per prepararsi ai concorsi per assistenti sociali

La Uil Fpl di Ravenna organizza un corso di preparazione ai concorsi per assistenti sociali (categoria D). I piani occupazionali di diversi enti pubblici, infatti - a partire dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - prevedono la pubblicazione di bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di questa figura professionale. La Uil Fpl, avvalendosi della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, ha messo a punto un percorso formativo che includerà aree di studio metodologico, normativo, professionale e giuridico.

Il corso, aperto a tutti, si articolerà su 13 lezioni e 35 ore di formazione, ed è gratuito per gli iscritti Uil mentre prevede un contributo di 100 euro per i non iscritti. Le lezioni si terranno su piattaforma digitale nel mese di marzo. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Luca Poggiali (tel. 327 3533588; luca.poggiali@uil-ravenna.it) e Patrizia Alvisi (tel. 392 9889101; patrizia.alvisi@uil-ravenna.it).