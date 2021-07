Un incontro pubblico per presentare il Piano urbanistico generale della Romagna Faentina

Entra nel vivo il percorso partecipativo Orizzonti Comuni, con cui l’Unione della Romagna Faentina intende coinvolgere i cittadini, organizzati e non, nell’elaborazione del nuovo PUG - Piano Urbanistico Generale - Intercomunale. Dopo il lancio di un questionario online, ancora aperto, giovedì 8 luglio alle 18.30 si terrà una presentazione pubblica del percorso in diretta streaming. Per assistere all’incontro è sufficiente collegarsi al link che verrà pubblicato in evidenza sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Unione Romagna Faentina.

Chi vive, lavora o frequenta i sei Comuni dell’Unione (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo) conosce bene le risorse e le potenzialità delle città e dei territori, così come gli aspetti critici e le debolezze. Per questo motivo cittadini e portatori di interesse sono chiamati a prendere parte alla fase di consultazione preliminare per la costruzione del nuovo PUG. Al termine di questa fase i risultati raccolti saranno integrati nel quadro delle conoscenze (Quadro Conoscitivo) e nelle linee strategiche d’intervento (Strategia) del PUG.

L’ascolto della cittadinanza rappresenta dunque un momento fondamentale dell’elaborazione del Piano, per far emergere le aspettative delle comunità, in termini di benessere e qualità della vita, per definire le priorità di intervento e per stimolare un dibattito pubblico sui temi e gli obiettivi della nuova Legge Urbanistica Regionale (L.R. 24/2017), quali la riduzione del consumo del suolo, la promozione della rigenerazione urbana ed edilizia, le qualificazione dei servizi e la prevenzione/mitigazione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici. Si proseguirà poi nell’ultima parte di luglio con sei incontri online rivolti ai diversi territori dell’Unione. Per iscriversi ai successivi incontri e segnalare il proprio interesse si può scrivere a partecipo@romagnafaentina.it. Per maggiori informazioni e per rispondere al questionario online visitare il sito della Romagna Faentina e la pagina Facebook dell’Unione Romagna Faentina.