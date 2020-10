Un seminario online sul web marketing per i saloni di bellezza

Lunedì 26 ottobre, in modalità videoconferenza, a partire dalle ore 9.30, Cna terrà un seminario tecnico di aggiornamento, dedicato alle imprese del Benessere, dal titolo "Web Marketing per Saloni di Bellezza". Relatore del seminario sarà Leonardo Prati, consulente per numerose aziende del settore benessere. I temi che saranno affrontati andranno dalla definizione del brand all'utilizzo dei numerosi social network e social media attualmente più diffusi (Google, Facebook, Instagram, TikTok), la ricerca e il contatto del cliente con le tecniche di Lead Generation e Lead Nurturing. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Camera di Commercio e di Assicoop Romagna Futura UnipolSai. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, iscrizione obbligatoria.

