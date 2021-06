Una Luna Rossa 'ecosostenibile' e in scala 1 a 10 creata da due studenti

Nel corso di quest'anno scolastico, i due ragazzi hanno costruito un modello in scala 1 a 10 dello scafo che ha partecipato alla Coppa America

Questa mattina il sindaco Michele de Pascale, assieme al velista ravennate protagonista dell'America's Cup Matteo Plazzi, ha incontrato Stefano ed Eugenio della 3C dell’IC Don Minzoni. Nel corso di quest'anno scolastico, i due ragazzi hanno costruito un modello in scala 1 a 10 dello scafo che ha partecipato alla Coppa America. Il modello è stato realizzato assemblando pezzi forniti dai Cantieri Navali Persico - gli stessi che hanno costruito lo scafo originale di Luna Rossa - con altri materiali di riciclo. "Un progetto educativo di valore - commenta il primo cittadino - che ha saputo conciliare due valori importanti per la nostra città: la passione per il mare e la sensibilità verso i temi ambientali".