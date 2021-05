Una nuova sede per l'associazione che aiuta i disabili

L’associazione ‘Insieme a Te’ ha presentato venerdì mattina la nuova sede, in via San Giovanni Bosco 1, all’interno dell’ex complesso dei Salesiani di Faenza. L’appuntamento è stata anche l’occasione per illustrare una serie di progetti e iniziative messe in campo, ma anche per raccontare l’attività del 2020, i cui servizi sono stati resi particolarmente complicati dall’arrivo della pandemia. La prima novità presentata è stato l’annuncio della nascita di ‘Insieme a Te-Aps’, Associazione di promozione sociale che curerà progetti a supporto dell’associazione.

L’associazione faentina ‘Insieme a Te’ è nata dalla volontà di Debora Donati, dopo l’esperienza della malattia di suo marito, Dario Alvisi colpito dalla Sla, con il quale, nel 2017 percorse oltre 800 chilometri per poter raggiungere una spiaggia attrezzata per disabili. L’esperienza fatta in Puglia fu portata in Emilia-Romagna dove nel 2018, grazie alla tenacia di Debora e alla gara di solidarietà tra privati e amministrazioni pubbliche, nacque una spiaggia attrezzata per disabili a Punta Marina Terme. Da tre anni tantissime le richieste, molti anche da fuori regione, di familiari di persone con disabilità che chiedono di poter portare i propri cari al mare a vivere una esperienza altrimenti impossibile da fare in spiagge non attrezzate. La cosa, sempre grazie alla generosità di privati ed enti pubblici è cresciuta in maniera esponenziale coinvolgendo decine di volontari che rendono possibile la cosa.

Il 2020, pur con un numero di ospiti ben inferiore rispetto all’anno precedente, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata un’estate molto impegnativa. In totale 65 gli ospiti (214 erano stati nel 2019) che hanno effettuato 423 accessi in spiaggia; 42 provenienti dalla nostra regione, 13 dalla Lombardia, 5 dal Veneto, 5 dal Piemonte, uno dalla Toscana e uno dal Lazio. In totale invece, 82 i volontari impegnati nel corso dell’estate 2020.

“Ci siamo resi conto -ha sottolineato Mirella Paglierani- che se inizialmente la gestione della spiaggia era il fulcro delle attività di Insieme a Te, quindi concentrando il tutto durante l’estate, c’era la necessità di far nascere una nuova realtà che lavorasse tutto l’anno per organizzare e gestire progetti a sostegno dell’associazione”. In funzione di questa nuova realtà era necessaria una sede, individuata nei locali degli ex-Salesiani, la cui inaugurazione è in programma sabato.

“La spiaggia -ha annunciato Debora Donati- aprirà il 12 giugno e opererà fino all’11 settembre. A causa del Covid, sarà possibile ospitare 13 persone la mattina e 13 nel pomeriggio con un numero di almeno 15 volontari al giorno nei periodi di luglio e agosto”. Per agevolare il soggiorno degli ospiti e le loro trasferte sono stati individuati e attrezzati cinque appartamenti, tutti al piano terra, per ospitare persone con disabilità. Questo permette per chi proviene da fuori regione di poter godere di intere settimane di balneazione (15 giorni il periodo massimo). Inoltre, per chi ha difficoltà a raggiungere la spiaggia è predisposto un servizio di trasporto sanitario gratuito.