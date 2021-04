Università: tre Open day digitali per scoprire il mondo del design

Isia Faenza Design & Comunicazione organizza tre Open day digitali per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all'interno dell'istituto di alta formazione faentino, una delle prime scuole universitarie di design, nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan. É possibile iscriversi agli Open Day scrivendo a segreteria.amministrativa@isiafaenza.it.

Gli studenti delle classi quinte superiori che tra pochi mesi sceglieranno quale percorso universitario intraprendere possono partecipare il 16 e il 22 aprile, alle ore 15.30, all'Open Day digitale di presentazione del corso triennale (Diploma Accademico di 1° livello) in Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati.

Gli studenti universitari che hanno già conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in design o affine, anche al di fuori del circuito degli Isia, possono invece prendere parte il 23 aprile alle ore 15.30 agli Open day digitali di presentazione dei due corsi biennali (Diploma Accademico di 2° livello) in Design della Comunicazione e in Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati, che equivalgono alla laurea magistrale in design (LM12).