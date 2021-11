Valorizzare la storia delle città portuali: parte da Ravenna il progetto europeo "Remember"

Giovedì 25 novembre, alle 19.30 al Grand Hotel Mattei di Ravenna viene presentato il progetto europeo "Remember", finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. Il progetto, di cui è partner l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, vede la partecipazione di 8 porti italiani e croati e di istituzioni museali e universitarie italiane e croate. L’obiettivo del progetto è quello di preservare e promuovere le eredità storiche e culturali delle città portuali dell’Adriatico, sia intangibili (culture e tradizioni), che tangibili (edifici ed infrastrutture).

Per realizzare tale obiettivo verrà creata una piattaforma digitale comune, denominata Adrijo, nella quale saranno presenti 8 musei virtuali (uno per ogni città portuale partecipante al progetto) contenenti foto, video, testi ed animazioni inerenti tali eredità storico-culturali. Nello specifico, a Ravenna, l’Adsp del Mare Adriatico centro settentrionale ha collaborato insieme al mondo accademico per dare forma al proprio museo virtuale, contenente 30 diversi temi portuali-turistici che saranno a breve caricate sulla piattaforma Adrijo. Inoltre, sono in corso di realizzazione ulteriori 15 contenuti che andranno nei prossimi mesi ad arricchire il museo virtuale ravennate.

La serata del 25 novembre sarà l’occasione di svolgere uno dei workshop locali previsti dal progetto. L’Autorità di Sistema Portuale e i professori universitari che hanno collaborato a creare i contenuti del museo virtuale ravennate racconteranno il lavoro svolto e saranno raccolti suggerimenti e spunti per completare il lavoro sui contenuti non ancora finalizzati. A moderare l'incontro Simone Bassi, Presidente del The International Propeller Club Port of Ravenna e Daniele Rossi, Presidente Autorità di Sistema Portuale mare Adriatico centro settentrionale. Seguono gli interventi di Francesco Magagnoli, Andrea Baravelli, Enrico Cirelli, Arianna Mecozzi e Roberta Lodisco.