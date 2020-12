"Ravenna, vieni via con me": online il videoclip di Paolo Conte girato in città

E’ online Via con me di Paolo Conte, il videoclip ufficiale dedicato allo straordinario brano del cantautore, presentato con successo nella sezione Capolavori Immaginati dell’edizione 2020 del Festival Internazionale del Videoclip ImaginAction e alla Biennale Cinema 2020, 77^ mostra internazionale d'Arte cinematografica.

Il videoclip, ideato dal regista Stefano Salvati e da lui diretto insieme a Maurizio Colombi con la produzione di Raffaella Tommasi per la Daimon Film, è stato girato interamente a Ravenna, nella città e nei suoi ambienti naturali: un’operazione di grande valorizzazione per contribuire alla diffusione del nostro patrimonio, artistico e naturale.

L’Amministrazione comunale ha espresso “massima soddisfazione per la scelta della città di Ravenna come location del video clip di una della voci più note della musica italiana, Paolo Conte, con una delle sua canzoni più suggestive, ‘Via con me’. I luoghi scelti, forse meno noti ma non meno evocativi, trasmettono la vocazione della città quale luogo d’ispirazione. Un lavoro che stiamo portando avanti da tempo realizzando video per presentare la bellezza di Ravenna: in cammino con un Dante giovane e insolito, il mare e gli ambienti naturali, ed ora questa straordinaria interpretazione, in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni”.

Stefano Salvati, direttore artistico di IMAGinACTION, è regista di molti importanti video di artisti italiani e internazionali tra cui Sting, Aerosmith, Vasco Rossi, Zucchero, Pausini. In questa occasione e’ stato affiancato da Maurizio Colombi, uno dei più importanti registi di musical italiani come We Will Rock You - Queen, Peter Pan - Bennato.

Salvati racconta: “Hanno partecipato al casting 1500 performer di musical, record assoluto nel mondo del videoclip. La selezione dei due ballerini vincitori, Lucrezia Calzoni e Matteo Mecozzi, per i ruoli principali è avvenuta online ed è stata seguita da oltre 80mila persone; lavorare al videoclip di Via con me di Paolo Conte mi ha dato molto piacere (è una delle mie canzoni preferite), ma mi ha anche portato un po’ di ansia perché creare delle immagini su una delle più importanti canzoni italiane di sempre, con la quale decine di milioni di persone sono cresciute, è stato molto complicato. Ma i miei “compagni d’avventura”, il coregista Maurizio Colombi, la produttrice Raffaella Tommasi e una giovane crew di filmaker mi hanno aiutato e soprattutto dato coraggio per arrivare a “partorire” il videoclip ufficiale. La mia più grande soddisfazione è aver ricevuto i complimenti con un videomessaggio da Paolo Conte”.

Il videoclip porta il pubblico nella storia di Via con me, che ha come sfondo alcuni dei luoghi più suggestivi di Ravenna: dalla Darsena di città a via Galla Placidia che costeggia la Basilica di San Vitale, dai Giardini Pensili del Palazzo della Provincia alla Pineta di Classe, da piazza Kennedy a Palazzo Rasponi dalle Teste, mentre la performance di Paolo Conte viene proiettata sugli edifici della città tramite un effetto di post-produzione.