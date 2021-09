Visite, laboratori ed escursioni: le proposte per le scuole di RavennAntica

I servizi educativi di RavennAntica, attivi dal 2004, sono nati con l’obiettivo di accompagnare le scuole alla scoperta del ricco patrimonio archeologico, artistico e storico gestito dalla Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica. Il catalogo di attività proposte, consolidato negli anni anche attraverso la proficua collaborazione con la scuola, l'esperienza professionale e la specifica formazione degli educatori museali, sono il punto di forza di tutte le proposte didattiche.

Il Museo viene considerato uno spazio di approfondimento e di incontro. Le attività proposte si svolgono presso i nostri centri didattici e siti di interesse artistico-archeologico, ed è possibile scegliere tra diversi circuiti. Circuito Classe: comprende il Museo Classis Ravenna, l’Antico Porto di Classe e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Circuito Ravenna: comprende il Museo Tamo Mosaico e la Domus dei Tappeti di Pietra. Un centro didattico è presente anche presso il Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano.

Ogni sede propone specifiche attività inerenti alle collezioni presenti nel sito museale. Visite animate, laboratori, escursioni e progetti speciali compongono un’offerta rivolta alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado. E’ possibile, inoltre, integrare la progettazione della scuola richiedente attraverso la creazione dei pacchetti.

Anche per quest’anno scolastico, alla proposta tradizionale presso le sedi museali si affianca la didattica digitale. E’ possibile scegliere visite guidate, visite animate, laboratori o percorsi in 3 modalità: attività didattiche presso le sedi museali; online: focus didattici, laboratori/lezioni via web realizzati attraverso l’utilizzo di materiali preparati nel kit dedicato alle scuole e guidati da una educatrice museale; esperto in classe: portiamo direttamente nelle scuole la nostra qualità didattica di sempre e materiali esclusivi. Solo per le scuole del Comune di Ravenna e territorio limitrofo.

L’offerta didattica di Ravennantica è realizzata grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Per scoprire il programma completo dell’iniziativa visitare il sito di Ravennantica.