'Welfare dell'aggancio': secondo Forum delle risorse a Cervia

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio - Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità. Nelle ultime due edizioni (2017-2018 e 2018-2019) il programma del “Welfare dell'Aggancio” si è arricchito di un nuovo appuntamento: il Forum delle risorse. Il Forum è stato un'occasione di riflessione, pensiero, condivisione di parole, valori e progetti, itinerante nella comunità e per la comunità, al quale hanno partecipato rappresentanti dell'Amministrazione di Cervia, dei Servizi Pubblici e del Terzo Settore con il contributo del narratore teatrale Roberto Mercadini.

Tutti gli appuntamenti (10 negli ultimi due anni) sono stati caratterizzati da due elementi peculiari: ogni incontro del Forum è stato ospitato da un diverso soggetto la cui sede è un punto di riferimento per la nostra città. Il gruppo di partecipanti ha così avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza dei luoghi di cura, cultura e accoglienza attraverso una modalità innovativa, informale, conviviale e di scambio reciproco. Ogni Forum, inoltre, è stato ispirato da una parola chiave, che è divenuta fattore catalizzatore di quell’incontro, a cui l'attore e scrittore Roberto Mercadini ha dedicato un monologo di riflessione.

Per l’edizione 2019-2020, si è pensato di introdurre un elemento di novità abbinando due luoghi a una sola parola chiave, uniti da un percorso territoriale progettato e pensato come occasione di incontro per il benessere della comunità. Il secondo appuntamento, aperto alla cittadinanza, con punto d’incontro in Piazzale Artusi a Cervia, sarà mercoledì 19 agosto 2020 alle ore 18.00. I luoghi oggetto della passeggiata saranno la Sala Malva Nord e la Polisportiva 2000, mentre la parola chiave protagonista, durante il tragitto, sarà Città.

Il progetto “Più delle sentinelle l’aurora - Welfare dell’Aggancio” è promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cervia. Avviato nel 2013 si inserisce all’interno del percorso Community Lab della Regione Emilia Romagna. L’idea alla base dell’iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di fragilità, è quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale e della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone apparentemente lontane dal lavoro sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere “sentinelle” in caso di situazioni sociale critiche.