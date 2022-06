Pasta fredda: le ricette più gustose e facili per l’estate

Abbiamo selezionato per voi cinque ricette di pasta fredda facili e veloci, pronte in pochissimi minuti che portano colore e sapore alla tavola. Per tutte le ricette scoliamo la pasta al dente e la passiamo sotto l’acqua fredda per fermare la cottura. In questo modo avremo la pasta già pronta e potremo condirla pochi minuti prima di servirla, quando vogliamo un pasto freddo che aiuta a spezzare l’afa estiva.

Le ricette hanno dosi per 4 persone.

Ricetta 1

Pasta fredda bresaola e rucola

350 g di rigatoni

80 g di bresaola

40 g di scamorza

50 g di rucola

Succo di metà limone

Olio, sale, pepe qb

Ricetta 2 (vegana)

Pasta fredda con pesto di melanzane, olive e pomodori secchi

350 g di pasta corta a piacere

100 g di pesto di mandorle e melanzane

80 g di pomodori secchi sott'olio

Mandorle a piacere

Olive qb

Ricetta 3

Pasta fredda mediterranea

320 g di farfalle

250 g di pomodorini ciliegino

20 foglie di basilico fresco

40 g di olive nere denocciolate

200 g tonno sott’olio

200 g mozzarella di bufala

Sale, pepe, olio qb

Ricetta 4 (vegana)

Pasta fredda con pesto, zucchine e pomodorini

400 g di orecchiette

100 g di pesto di basilico

100 g di zucchine saltate in padella

50 g di pomodorini datterini

Pinoli qb

Olive qb

Ricetta 5, un grande classico

Passatelli romagnoli speck, pomodori, rucola e grana