Trattamenti di bellezza, allenamenti e criosauna: le proposte del centro benessere nel cuore di Ravenna

Tecnologie e professionalità per il proprio benessere. Il Centro benessesere M'amofit Ravenna nasce per chi vuole prendersi cura del suo corpo amandolo e rispettandolo. Nel cuore del centro di Ravenna potrai provare macchinari all'avanguardia e professionisti a tua completa disposizione. E sullo ShopToday è disponibile un'offerta esclusiva per tutti gli interessati.

I trattamenti

Il centro benessere ravennate mette a disposizione dei clienti vari trattamenti.

Ms-sculpt : un trattamento veloce ed efficace, in genere bastano 4 sedute da 30 minuti l’una, da ripetere ogni 2/3 giorni per vedere i primi risultati. Il numero di contrazioni indotte dalla tecnologia EM Sculpt è di circa 20.000 contrazioni in soli 30 minuti di trattamento.

: un trattamento veloce ed efficace, in genere bastano 4 sedute da 30 minuti l’una, da ripetere ogni 2/3 giorni per vedere i primi risultati. Il numero di contrazioni indotte dalla tecnologia EM Sculpt è di circa 20.000 contrazioni in soli 30 minuti di trattamento. X-body è un allenamento che funziona attraverso il metodo dell'elettrostimolazione muscolare (EMS): una tuta ergonomica, appositamente studiata per aderire perfettamente al corpo, trasmette una serie programmata e mirata di elettrostimolazioni, comandate da un apposito software personalizzato su misura per ogni esigenza.

è un allenamento che funziona attraverso il metodo dell'elettrostimolazione muscolare (EMS): una tuta ergonomica, appositamente studiata per aderire perfettamente al corpo, trasmette una serie programmata e mirata di elettrostimolazioni, comandate da un apposito software personalizzato su misura per ogni esigenza. Redbike : Si tratta di una nuovissima tecnologia per lo snellimento localizzato derivato dalla pratica di attività aerobica cardiovascolare con conseguenti benefici generali e psicofisici. È adatta per chi desidera ottenere nel tempo il massimo risultato con sforzo limitato, sia per un atleta allenato che per una persona molto sedentaria. Tra i tanti benefici, la tecnologia Infra Red Bike: facilita la metabolizzazione degli acidi grassi e consente l’irraggiamento di luce e calore delle zone corporee ricche di pannelli adiposi e cellulite. Migliora la circolazione cardiovascolare, aumenta e definisce la massa muscolare in particolare i muscoli dei glutei e gli addominali.

: Si tratta di una nuovissima tecnologia per lo snellimento localizzato derivato dalla pratica di attività aerobica cardiovascolare con conseguenti benefici generali e psicofisici. È adatta per chi desidera ottenere nel tempo il massimo risultato con sforzo limitato, sia per un atleta allenato che per una persona molto sedentaria. Tra i tanti benefici, la tecnologia Infra Red Bike: facilita la metabolizzazione degli acidi grassi e consente l’irraggiamento di luce e calore delle zone corporee ricche di pannelli adiposi e cellulite. Migliora la circolazione cardiovascolare, aumenta e definisce la massa muscolare in particolare i muscoli dei glutei e gli addominali. Criosauna: utilizzato soprattutto nell'ambito della medicina estetica e della riabilitazione, questa metodica consentirebbe di accelerare il metabolismo, combattere la cellulite e perdere peso. L'esposizione dell'intero corpo alla criosauna ha dimostrato avere effetti analgesici, antinfiammatori e rilassanti per la muscolatura.

Come funziona l'offerta e le condizioni

L'offerta di ShopToday offre prezzi vantaggiosi per tutti i trattamenti descritti. Il voucher di ShopToday ha la validità di 6 mesi dalla data di acquisto E' necessaria la prenotazione del servizio: 3517070114.

Come funziona? 1) Acquista l'Offerta, 2) Ricevi via email il voucher, 3) Stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso di M'Amofit Ravenna il giorno da te prenotato.

Clicca qui per accedere alle offerte di ShopToday.

Dove si trova e gli orari di M'Amofit Ravenna

Il centro benessere M'Amofit Ravenna si trova in Viale Francesco Baracca, 77. Il centro è aperto dal lunedì al sabato (9:00 - 19:00). Chiuso la domenica.