Come mantenere i piedi freschi in estate: alcuni semplici consigli

Una delle cose più belle da fare appena tornati a casa è sicuramente togliersi le scarpe, lo raccontava anche Gigi Proietti in una sua famosissima barzelletta. Certo è che in estate togliersi le scarpe è ancora più liberatorio e importante, perché le estremità del nostro corpo vanno mantenute fresche.

Per quanto sia facile rinfrescare le nostre mani con una bella sciacquata sotto l’acqua, non è altrettanto semplice mantenere freschi i nostri piedi anche fuori casa. Cerchiamo insieme dei metodi per rendere il caldo il meno traumatico possibile anche per le nostre estremità inferiori.

Scarpe aperte

Per quanto possa sembrare banale è in realtà il consiglio principe in quanto i nostri piedi godono di grande beneficio a ricevere un continuo ricambio di aria e questo aiuta anche a prevenire irritazioni della pelle dovute al sudore che si deposita durante l’arco della giornata. Oramai anche per gli uomini non esistono più solo ciabatte da casa e infradito da spiaggia: in commercio si trovano anche modelli eleganti di scarpe aperte maschili.

Un giorno un paio, un giorno un altro

Per chi svolge un lavoro per il quale è impossibilitato a portare scarpe aperte, bisognerebbe optare per avere sempre almeno almeno due paia di scarpe diverse così da alternarle di giorno in giorno e potere permettere ai calzari di prendere aria.

Il consiglio della nonna: il bicarbonato

Sempre per chi non può o non vuole portare scarpe aperte, il bicarbonato è un alleato economico e a portata di tutti: basterà versarne due cucchiaini sul fondo di ogni scarpa e agitarla ben bene cosicché vada a spargersi un po’ per tutto il fondo della scarpa e durante il giorno aiuterà a mantenere il piede asciutto e abbasserà notevolmente eventuali odori sgradevoli.

Attenzione a non metterne troppo perché potrebbe salire fin sopra le unghie e trasformarle da trasparenti a bianche a causa del suo potere sbiancante.

Ricorriamo alla natura: la menta

La menta e i suoi derivati sono da sempre dei potenti anti-odori naturali: in commercio esistono spray che aiutano a rinfrescare la scarpa, l’importante è agitarli bene prima dell'uso cosicché le sostanze liquide possano mescolarsi con il gas contenuto all'interno della bomboletta per poi poter essere nebulizzate correttamente.