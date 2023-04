Francesco Balilla Pratella, pioniere della musica futurista Negli anni - convulsi e nervosi - che precedettero il primo, tragico, conflitto mondiale, andava affermandosi nel campo delle arti il movimento del Futurismo. Il pioniere della musica futurista proveniva da Lugo

Francesco Balilla Pratella (foto Wikipedia)

Negli anni - convulsi e nervosi - che precedettero il primo, tragico, conflitto mondiale, andava affermandosi nel campo delle arti il movimento del Futurismo. Fenomeno complesso e controverso, ha abbracciato tanto la letteratura quanto le arti visive, fino a lambire anche l’universo musicale. Il pioniere della musica futurista proveniva da Lugo di Romagna: stiamo parlando di Francesco Balilla Pratella.

Nato nel 1880, fin da piccolo crebbe in un ambiente stimolante dal punto di vista musicale e studiò al conservatorio di Pesaro. Trasferitosi, dopo il diploma, a Parigi, che in quegli anni era un vero e proprio crogiolo di artisti di ogni nazionalità e disciplina, conobbe Luigi Russolo, che insieme a lui diventerà il fondatore della musica futurista. Rispettivamente al 1910 e al 1911 risalgono infatti il “Manifesto dei musicisti futuristi” e il “Manifesto tecnico della musica futurista”, in cui Pratella esplicita - tra gli altri concetti base - la nozione di “enarmonia”, un tratto già tipico della musica popolare.

Proprio la musica tradizionale fu un altro campo di interesse e di indagine per il musicista, autore di cinque poemi sinfonici significativamente intitolati “Romagna”, che egli aveva poi convogliato nell’opera dialettale La Sina’d Vargöun (Rosellina dei Vergoni). Tornato a vivere in Italia dopo il soggiorno parigino, egli prese anche contatti con un altro caposaldo della tradizione musicale romagnola, il forlivese Cesare Martuzzi. Come il nome di Martuzzi è legato inscindibilmente alle “Cante della nuova Romagna", così il gruppo dei Canterini Romagnoli fondato da Balilla Pratella nel 1922 ne conserva la memoria.

Pratella si dimostrò così anche uno studioso attento all’etnomusicologia, e, forse per ironia della sorte o per qualche vorticoso giro del destino, fu proprio lui, lo stesso che aveva dichiarato lotta senza quartiere “alla dottrina, all’individuo e all’opera che ripeta, prolunghi o esalti il passato a danno del futuro”, a conservare la tradizione musicale romagnola.