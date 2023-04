Giuseppe Baldini, il romagnolo simbolo del Derby della Lanterna E' poco noto che sia un romagnolo ad occupare un posto d’onore nella storia dell’eterna rivalità tra ‘Grifoni’ e ‘Doriani’. Si tratta di Giuseppe ‘Pinella’ Baldini

Giuseppe Baldini (pagina Fb Unione calcio Sampdoria)

Tra le tante, caldissime, stracittadine del fútbol nostrano, il Derby di Genova - noto anche come Derby della Lanterna - tra Genoa e Sampdoria occupa senza dubbio un posto di rilievo e incarna l’élite della nobiltà pallonara. Quello che forse è meno noto è il fatto che sia un romagnolo ad occupare un posto d’onore nella storia dell’eterna rivalità tra ‘Grifoni’ e ‘Doriani’. Si tratta di Giuseppe ‘Pinella’ Baldini.

Classe 1922, Baldini nacque a Russi e mosse i primi passi della sua carriera tra Toscana e Lombardia, militando anche nel Faenza, prima della momentanea interruzione dell’attività agonistica a causa della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente al conflitto, venne ingaggiato dalla squadra che lo avrebbe reso una vera e propria leggenda di questo sport, l’Andrea Doria, che l’anno successivo si fuse con la Sampierdarenese, diventando la compagine nota oggi come Sampdoria.

Con i blucerchiati - nel periodo in cui faceva parte del cosiddetto “attacco atomico” - segnò 73 gol in 186 presenze totali, collezionando peraltro anche una presenza con la nazionale, prima di militare - per una sola stagione - anche con la maglia dei rivali cittadini, il Genoa. Il nome di Giuseppe Baldini rimane però scolpito nella storia della rivalità tra le due formazioni genovesi perché fu proprio lui a segnare - per usare le eloquenti parole tratte dal Guerin Sportivo - “il primo gol in assoluto in un derby tra Samp e Genoa, [...] di cui è ancora oggi il miglior marcatore con 6 reti”.