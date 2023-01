Michele Placucci, etnologo e antropologo ante litteram Tra i tanti giramondo e viaggiatori partoriti dalla nostra terra, possiamo annoverare anche degli esploratori… della Romagna! Il forlivese Michele Placucci è stato indubbiamente un pioniere in questo senso

Foto d'archivio

Tra i tanti giramondo e viaggiatori partoriti dalla nostra terra, possiamo annoverare anche degli esploratori… della Romagna! Il forlivese Michele Placucci è stato indubbiamente un pioniere in questo senso. Nato nel 1782, è lui stesso a raccontarci - in Stato degl’impieghi coperti dal sottoscritto, colla specificazione dell’epoche, e de’ rispettivi indennizzi mensili - la sua biografia.

A soli 10 anni iniziò il suo percorso di consacrazione alla vita religiosa ed ebbe così l’occasione di studiare diverse discipline, come grammatica, retorica e filosofia, ma anche geometria, francese e l’arte della calligrafia. Nel 1797, però, quando non aveva nemmeno compiuto 15 anni, aveva già abbandonato l’abito talare e lavorava come scrittore presso l’amministrazione centrale dell’Emilia. Conservò il ruolo di dipendente delle amministrazioni comunali (a partire dal 1801 proprio a Forlì) per tutta la vita, raggiungendo nel 1833 il grado di segretario capo.

L’opera però che lo ha consegnato alla storia è del 1818. Si tratta di Usi, e pregiudizj de’ contadini della Romagna. Operetta serio-faceta di Placucci Michele di Forlì aggiunto al Segretario, e Capo Speditore presso la suddetta Comune, dedicata alli signori associati (sì, gli piacevano i titoli importanti). Grazie alla pubblicazione di questo saggio, Placucci viene oggi considerato “il primo in Italia a fornire una descrizione organica delle usanze e credenze di una regione e anticipa di mezzo secolo, con la sua precisa classificazione e descrizione dei materiali folklorici, la nostra demologia scientifica” (sono parole di un altro insigne etnologo romagnolo come Giuseppe Bellosi).

Questo fondamentale studio sul folklore romagnolo era densissimo di informazioni di carattere antropologico e fu organizzato da Placucci in 10 capitoli: delle nascite; de’ matrimonj; de’ mortorj; delle operazioni di agricoltura praticate da’ contadini in ciascun mese dell’anno; degli usi, e pregiudizj relativi a certe epoche principali dell’anno; degli usi, e pregiudizj sugl’influssi celesti, ed intemperie; de’ pregiudizj relativi a certi medicamenti; dei pregiudizj sulla economia domestica; dei malefizj; delli diversi usi in generale.

Così come la sua opera successiva - Memorie storiche sul passaggio per la città di Forlì di Sua Santità Papa Pio VII felicemente regnante e sul ripristinamento del di Lui governo, del 1822 - ci fornisce informazioni dettagliatissime sulla storia del territorio forlivese nel periodo compreso fra il 1796 e gli anni successivi alla Restaurazione, il suo Usi, e pregiudizj de’ contadini della Romagna è oggi un caposaldo degli studi sul folklore e sulla cultura popolare della nostra regione.